أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 26 - 6 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26-6-2018.

البورصة توقف التداول على 11 سهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العامة لصناعة الورق-راكتا، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، القاهرة للزيوت والصابون، العالمية للاستثمار والتنمية، العامة للصوامع والتخزين، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 12.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين من المؤسسات العربية والأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 12.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 902.731 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 161 مليون ورقة مالية بقيمة 780 مليون جنيه عبر تنفيذ 22 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 74.01% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.45%، والعرب على 6.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.96%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 1.2 مليون جنيه، 17.2 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 22.6 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 16197 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2709 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 16265 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.90% ليغلق عند مستوى 794 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 2030 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.

وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 123 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 17.34 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.89%

- العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.73 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.80%

- المصرية لتطوير صناعة البناء - ليفت سلاب بسعر إغلاق 9.65 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.65%

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 11.84 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.59%

- الاستثمار العقارى العربى - اليكو بسعر إغلاق 0.65 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.17%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 9.81 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.95%

- المصرية لخدمات النقل - ايجيترانس بسعر إغلاق 10.86 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.27%

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 2.69 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.60%

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 12.05 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.23%

- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر إغلاق 14.28 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.11%