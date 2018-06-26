أستاذ قلب: اكتشاف التهابات الصمامات والأزمات القلبية مبكرًا بالمسح الذرى

كتبت أمل علام

نظمت المؤسسة العلمية للقلب والشرايين مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بالإسكندرية للإعلان عن مؤتمرها العلمى الـ17 "كارديو الكس" لأمراض القلب، برئاسة الدكتور محمد صبحى أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية رئيس المؤتمر والمؤسسة.

من جانبه قال الدكتور محمد صبحى إن المؤتمر شارك فيه الجمعية الأمريكية للقلب، والجمعية الأوروبية والأفريقية، وتم نقل حى مباشر من ميلانو، وهناك استعراض للحالات الصعبة، وطرق علاجها، ومناقشة كل ما هو جديد فى تركيب الصمامات وغلق الأذين، والكى لعلاج الذبذبة الأذينية، وتكسير الكالسيوم على الشرايين بالشنيور، موضحًا أن هناك 1500 طبيب من شباب الأطباء والذين تم عقد عدة ورش عمل لهم، موضحًا أن هناك الكثير من يتوفون على الشاطئ أو الشوارع لذلك تم تدريب عامة الناس على كيفية إنقاذ المرضى بسرعة، بعد تدريبهم على كيفية إنعاش القلب.

وأشار إلى أنه تم تدريب الفنيين والممرضين على كيفية إسعاف مرضى القلب، وهناك كورسات جديدة فى الرعاية المركزة، موضحًا أن هناك عقاقير جديدة لخفض نسب الكولسترول فى الدم، لأن الدهون مرتبطة بالقلب والسكر، مشيرًا إلى أن هناك أدوية مركبة تمنع امتصاص الدهون بالمعدة، وهناك توليفة لعلاج الكولسترول، ولابد أن نصل لأرقام صغيرة للدهون لتجنب الإصابة بجلطات القلب وانسداد الشرايين، موضحًا أن هناك حقن لتقليل الدهون وحماية المريض.

وقال إن هناك موضوعات تتعلق بجراحات الأوعية الدموية، وأيضًا جراحة القلب، وأطباء السكر حيث إن هناك أدوية حديثة تحمى قلب مريض السكر، كما تمت مناقشة أمراض قلب الأطفال، وعلاج العيوب الخلقية فى الأطفال.

من جانبه قال الدكتور محمود حسنين، أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، إن أمراض القلب هو أكبر فرع فى الطب يتطور، موضحًا أنه بالنسبة لهبوط عضلة القلب أصبح هناك أدوية تقلل الوفيات وتقلل دخول المريض للمستشفى، وتم تقديم بحث عن مرضى هبوط القلب المصريين حيث إن هناك اختلافًا بين الرجال والسيدات، وثبت أن السيدات يصبن بهبوط عضلة القلب أكثر من الرجال نتيجة عدة عوامل على رأسها السمنة، وإذا خفضنا الوزن، والضغط، والسكر سيتم التحكم فى هبوط عضلة القلب.

وأوضح أن جميع جمعيات القلب تهتم بتوعية مرضى القلب، وسينظم المؤتمر ماراثون دراجات وتوعية للمرضى يوم الجمعة المقبل بالإسكندرية.

وقال الدكتور أحمد عبد العاطى، أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، إن مؤتمر "كارديو الكس" من أكبر مؤتمرات القلب، وهناك خبراء أجانب لاستعراض الجديد فى تصوير القلب بالمسح الذرى، وهناك منافسة بين 8 مراكز فى مصر، وأفضل بحث سيتم منحه جائزة، موضحًا أن التهابات الصمامات يتم كشفها من خلال المسح الذرى، والأزمات القلبية يمكن اكتشافها مبكرًا، وعند وجود إصابة بالشريان التاجى، مؤكدًا أنه تم إجراء أكثر من 20 ألف مسح ذرى للقلب، ووجدنا أن مرضى القلب يصابون مبكرًا وأكثر إصابة هم مرضى السكر، والمدخنين هم أكثر إصابة لعضلة القلب.

من جانبه قال الدكتور طارق الزواوى أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، إن ارتفاع ضغط الدم يعتبر من العوامل الخطيرة التي تؤدى إلى الوفاة، وكان هناك 3 ساعات عن أمراض الضغط، مشيرًا إلى أنه يوميًا هناك جديد، موضحًا أن القلق واضطرابات التنفس أثناء النوم تسببان ارتفاع ضغط الدم، ويمكن علاج الضغط بدون أدوية علاجية من خلال علاج القلق واضطرابات التنفس، موضحًا أن هناك دراسات جديدة لكى الشريان بالكلى لعلاج الضغط المقاوم للعلاج، مضيفا أن الوقاية خير من العلاج وللإعلام دور فى توصيل المعلومة للوقاية من أمراض القلب.