20 معلومة فى ملف التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2017.. تعرف عليها

كتبت- هبة حسام

أظهرت بيانات أولية مجمعة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عدداً من المؤشرات والأرقام الهامة حول ملف التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2017، وتضمنت تلك البيانات والتى أعلنها الجهاز فى تقرير له ضمن كتيب "مصر فى أرقام" لعام 2018، حجم التجارة الخارجية لمصر "صادرات وواردات"، والميزان التجارى، علاوة على حجم التبادل التجارى مع الدول العربية والتوزيع النسبى للصادرات والواردات على مناطق العالم.

ووفقاً للبيانات الإحصائية، ننشر أهم 20 معلومة فى ملف التجارة الخارجية لمصر خلال 2017، ومقارنتها بالعام السابق له 2016، والتى جاءت كالتالى..

1- ارتفعت الصادرات المصرية فى 2017 إلى 26.3 مليار دولار "ما يعادل 470 مليار جنيه"، مقابل 22.5 مليار دولار "230.3 مليار جنيه" صادرات فى 2016.

2- انخفضت الواردات المصرية فى 2017 إلى 66.6 مليار دولار "ما يعادل نحو 1.2 تريليون جنيه"، مقابل 71.4 مليار دولار "708.3 مليار جنيه" واردات فى 2016.

3- انخفض العجز فى الميزان التجارى خلال 2017 إلى 40.3 مليار دولار "717 مليار جنيه"، مقابل 48.9 مليار دولار "478 مليار جنيه" عجز للميزان التجارى فى 2016.

4- ارتفعت صادرات مصر للدول العربية فى 2017 إلى 175.2 مليار جنيه، مقابل 101 مليار جنيه صادرات فى 2016.

5- ارتفعت واردات مصر من الدول العربية إلى 175.3 مليار جنيه، مقابل 90.2 مليار جنيه واردات فى 2016.

6- ساهم ارتفاع صادرات مصر للدول العربية فى انخفاض العجز فى الميزان التجارى بين مصر والدول العربية لعام 2017 بالرغم من ارتفاع الواردات من الدول العربية فى هذا العام.

7- انخفض العجز فى الميزان التجارى بين مصر والدول العربية إلى 0.1 مليار جنيه فى 2017، مقابل 10.8 مليار جنيه عجز فى 2016.

8- جاءت إيطاليا والهند وأمريكا والسعودية كأهم الدول المصدرة لها مصر.

9- ارتفعت صادرات مصر لإيطاليا فى 2017 إلى 2.2 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار فى 2016.

10- ارتفعت صادرات مصر للهند إلى 0.9 مليار دولار فى 2017، مقابل 0.7 مليار دولار فى 2016.

11- ارتفعت صادرات مصر لأمريكا إلى 1.4 مليار دولار فى 2017، مقابل 1.1 مليار دولار فى 2016.

12- صدرت مصر للسعودية بقيمة 1.6 مليار دولار فى 2017، مقابل 1.8 مليار دولار فى 2016.

13- جاءت أهم الدول المستوردة مصر منها متمثلة فى "الصين وأمريكا وألمانيا وروسيا".

14- تراجعت واردات مصر من الصين إلى 8.1 مليار دولار فى 2017، مقابل 9.3 مليار دولار واردات فى 2016.

15- بلغت قيمة واردات مصر من أمريكا فى 2017 نحو 3.9 مليار دولار وهى ذات القيمة للواردات خلال عام 2016.

16- تراجعت واردات مصر من ألمانيا إلى 4.5 مليار دولار فى 2017، مقابل 6.1 مليار دولار فى 2016.

17- ارتفعت واردات مصر من روسيا إلى 3.6 مليار دولار فى 2017، مقابل 2.9 مليار دولار واردات خلال عام 2016.

18- استحوذت الدول العربية على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية خلال عام 2017 بنسبة 37.3%، تلاها دول الاتحاد الأوروبى بنسبة 29.2%.

19- جاءت اليابان الأقل نصيباً من الصادرات المصرية خلال عام 2017 بنسبة 0.2% فقط من إجمالى الصادرات.

20- فى المقابل، استحوذت دول الاتحاد الأوروبى على 30.2% من إجمالى واردات مصر فى 2017، تلاها الدول العربية بـ 14.7%، فيما جاءت اليابان من أقل الدول التى تستورد مصر منها، بنسبة 1.5% فقط من جملة الواردات المصرية العام الماضى.