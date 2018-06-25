video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 05:23 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وول ستريت تفتح منخفضة متأثرة بالمخاوف التجارية

الإثنين، 25 يونيو 2018 04:28 م
وول ستريت تفتح منخفضة متأثرة بالمخاوف التجارية وول ستريت الأمريكية
(رويترز)
إضافة تعليق

 فتحت المؤشرات الرئيسية ببورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض اليوم الإثنين فى ظل تحرك صوب تقييد الاستثمارات الصينية فى شركات التكنولوجيا الأمريكية، ما يذكى التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعى 117.16 نقطة أو 0.48 بالمئة عند الفتح إلى 24463.73 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.94 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 2742.94 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 61.70 نقطة أو 0.80 بالمئة ليصل إلى 7631.12 نقطة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وول ستريت جورنال: فوز الديكتاتور أردوغان "الخيار الاستبدادى" لتركيا

وول ستريت الأمريكية

داو جونز

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصه




لا تفوتك
شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة