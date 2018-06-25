وول ستريت تفتح منخفضة متأثرة بالمخاوف التجارية

(رويترز)

فتحت المؤشرات الرئيسية ببورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض اليوم الإثنين فى ظل تحرك صوب تقييد الاستثمارات الصينية فى شركات التكنولوجيا الأمريكية، ما يذكى التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعى 117.16 نقطة أو 0.48 بالمئة عند الفتح إلى 24463.73 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.94 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 2742.94 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 61.70 نقطة أو 0.80 بالمئة ليصل إلى 7631.12 نقطة.