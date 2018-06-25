وفاة اللبنانى جاك سعادة مؤسس سى.إم.إيه الفرنسية للشحن عن 81 عاما

رويترز

قالت شركة سى.إم.إيه سى.جى.إم الفرنسية لبناء السفن، اليوم الاثنين، إن مؤسسها جاك سعادة، المهاجر اللبنانى الذي أشرف على نموها لتصبح واحدة من كبرى الشركات فى القطاع، توفي أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عاما.

أسس سعادة المجموعة عام 1978 بعد مغادرته لبنان عقب الحرب الأهلية هناك وبدأ نشاطه بأربعة موظفين وسفينة واحدة وخدمة بحرية وحيدة بين مرسيليا وبيروت.

وكانت سي.إم.إيه سى.جي.إم، ثالث أكبر شركة في العالم لشحن الحاويات، أعلنت العام الماضي بالفعل أن رودولف سعادة سيخلف والده فى منصب الرئيس التنفيذى للشركة.

وأعلنت سى.إم.إيه سى.جى.إم في مارس أنها سجلت ربحا صافيا قدره 701 مليون دولار العام الماضى لتؤكد تحولها للمكسب بعد أن منيت بخسائر 452 مليون دولار فى 2016.