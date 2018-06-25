video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 07:06 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية البريطانى: استقالتى من الحكومة لم تكن لتحقق أى شىء

الإثنين، 25 يونيو 2018 05:12 م
وزير الخارجية البريطانى: استقالتى من الحكومة لم تكن لتحقق أى شىء وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية البريطانى، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إن استقالته من الحكومة لم تكن لتحقق أى شيء، مدافعا عن قراره بالتغيب عن التصويت الحاسم فى مجلس العموم فيما يتعلق بتوسيع مطار "هيثرو" و بناء مدرج ثالث.

وواجه وزير الخارجية سخرية واسعة النطاق بعد أن اختار أن يكون خارج البلاد فى مهمة رسمية، اليوم، على الرغم من معارضته الطويلة لبناء مدرج ثالث فى مطار "هيثرو".

وكان غيابه يعنى أنه تمكن من تجنب الاختيار بين التصويت ضد توسع "هيثرو"، مما يعنى الإقلاع عن منصب وزير الخارجية، أو دعم الحكومة من أجل الحفاظ على وظيفته.

وقال الوزير، فى خطاب مفتوح لأبناء دائرته فى غرب لندن نقلتها صحيفة "ايفننج ستاندارد": "استقالتى لم تكن لتحقق أى شيء على الإطلاق".

وأكدت وزارة الخارجية، أن جونسون كان مسافرا إلى الخارج ، ولم يتم الإعلان عن وجهته مسبقا "لأسباب أمنية".

وقال متحدث باسم الخارجية "إنه ليس فى البلاد، إنه مسافر".

وتسبب قرار جونسون بتجنب التصويت ارتياحا شديدا من قبل عضو البرلمان جريغ هاندز فى لندن الذى استقال الأسبوع الماضى من منصب وزارة التجارة الدولية ليتمكن من الوفاء بتعهده الانتخابى بالتصويت ضد توسع هيثرو.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية البريطانى: انسحاب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان مؤسف

وزير الخارجية البريطانى يطالب بمنح "ماى" مزيدا من الوقت فى مفاوضات "بريكست"

بريطانيا

اخبار بريطانيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

الخارجيه البريطانيه




لا تفوتك
شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة