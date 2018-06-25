وزير التنمة المحلية يدعو المواطنين للإبلاغ عن شكاوى المحليات: سنرد على الجميع

كتبت نورا فخرى

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، إن قطاع التفتيش بالوزارة سيكون له دور فعال خلال الفترة المقبلة، لاستكمال مهامه فى ضبط الأداء المحلى على مستوى الجمهورية.

وأضاف شعراوي خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الأحد برئاسة المهندس أحمد السجينى، أن الدور الرقابى سيكون فعال ومحورى، وأن شكاوى المواطنين ستكون محل اعتبار، قائلا:"فحص شكاوى المواطنين سيكون 100% ومفيش شكوى سيتم تجاهلها".

وتابع وزير التنمية المحلية، أن التعليمات واضحة منذ توليه المسؤلية فى التوجيه بالرد على كل شكاوى المواطنين من خلال جميع وسائل التواصل وفى القلب منها وسائل التواصل الاجتماعي ومنها الفيس بوك، مضيفا:" أى مشكلة هتيجى من مواطن بشأن المحليات هيتم الرد عليها".

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن المسؤلية الآن على المواطن فى الإبلاغ عن أى مشكلة بخصوص المحليات والابتعاد عن أى سلبية ، قائلا : "أى مواطن ماشى فى الشارع ولقى مخالفه من المحليات يقدر يشتكى للوزارة، واحنا هنرد عليه، ونحل المشكلة ونحقق فى المخالفة، مهما كانت".