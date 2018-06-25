وزير التعليم العالى: إنشاء فرع لجامعة ليفربول بمصر قريبا

كتبت هند مختار

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن توقيع اتفاقية التعاون مع وفد الجامعات البريطانية وجامعة ليفربول البريطانية التى شهدها رئيس الوزراء، اليوم الإثنينـ تأتى فى إطار التوسع للتعاون مع الجامعات الأجنبية، خاصة وأن جامعة ليفربول بها 9 حاصلين على جائزة نوبل.

وأعلن في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، قرب إنشاء فرع لجامعة ليفربول في مصر، بالإضافة لزيارات متبادلة خلال اليومين القادمين بين وفد من الجامعات البريطانية والجامعات المصرية .

من جانبها أبدت رئيسه جامعة ليفربول البريطانية ، سعادتها بالتعاون مع مصر.