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وزيرة الصحة توقع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الأدوية العالمية لتدريب 500 طبيب

الإثنين، 25 يونيو 2018 10:56 ص
وزيرة الصحة توقع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الأدوية العالمية لتدريب 500 طبيب الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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وقعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بروتوكول تعاون مع أحد شركات الأدوية العالمية لتدريب الأطباء على آليات تطبيق برامج الرعاية الأساسية فى المحافظات التى سيتم فيها تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد .

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة خلال توقيع بروتوكول التعاون مع أحد الشركات العاملة فى مجال الدواء لتدريب الأطباء، إنه بدون التدريب لايمكن تقديم خدمة مميزة للمريض وتابعت :" يجب اختيار المدرب والمتدرب بعناية لكونة القماشة التى سيتم تشكيلها".

وأضافت هالة زايد أن التدريب يشمل 500 طبيب من العاملين فى المشروعات القومية مثل قانون التأمين الصحى الشامل وتابعت نفذنا خلال الفترة الماضية  66 دورة تدريبية استفاد منها 1653 متدرب وتابعت مدة البرنامج ستكون 3 سنوات.

وتابعت هالة زايد أن التدريب سيشمل الأطباء فى تخصص طب الأسرة لضمان تقديم خدمات متميزة للمريض نافية زيادة أسعار تذاكر الكشف فى المستشفيات.


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