هيئة ضمان جودة التعليم تعتمد كلية الصيدلة بنات بجامعة الأزهر

كتب لؤى على

اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، كلية الصيدلة بنات بجامعة الأزهر، وصرحت بذلك الدكتورة سوسن عبد المنعم عميد الكلية.

وأعرب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، عن سعادته البالغة لاعتماد كلية جديدة من كليات جامعة الأزهر من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وقال إن ذلك جاء نتيجة دعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والمجهود المخلص المتواصل من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، مطالبًا باقي كليات الجامعة التي لم تحصل على الجودة بعد، بالمسارعة في ذلك، مشيرًا إلى أن اعتماد كلية الصيدلة بنات يعد إضافة جديدة تضاف إلى رصيد جامعة الأزهر .

يذكر أن كلية الصيدلة بنات بالقاهرة، خامس كلية بجامعة الأزهر تحصل ضمان الجودة والاعتماد لهذا العام 2018، بعد كليات اللغة العربية بالقاهرة، وكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

جدير بالذكر أنه سبق اعتماد هذه الكليات ثمانى كليات أخرى وهى كليات طب البنات، وطب البنين، وطب الأسنان بنات، وعلوم بنات، وعلوم بنين، والدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، وكلية اللغة العربية بالمنوفية، وكلية القرآن الكريم وعلومه بطنطا. وبهذا يبلغ رصيد جامعة الأزهر من الكليات المعتمد عدد 13 كلية.