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هبوط برنت 2% وسط توقعات بارتفاع الإنتاج بعد اتفاق أوبك

الإثنين، 25 يونيو 2018 08:03 ص
هبوط برنت 2% وسط توقعات بارتفاع الإنتاج بعد اتفاق أوبك نفط - أرشيفية
(رويترز)
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هبطت أسعار مزيج برنت أكثر من اثنين بالمئة فى مستهل تداولات اليوم الإثنين بعد أن أخذ المتعاملون فى حساباتهم زيادة متوقعة فى الإنتاج اتفقت عليها أوبك ومنتجون مستقلون فى فيينا يوم الجمعة.

وبحلول الساعة 0035 بتوقيت جرينتش هبط سعر برنت فى العقود الآجلة 2.2 بالمئة إلى 73.90 دولار للبرميل مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط فى العقود الآجلة 0.3 بالمئة إلى 68.36 دولار للبرميل مدعوما بانخفاض طفيف فى نشاط حفر الآبار فى الولايات المتحدة.

 


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أوبك

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