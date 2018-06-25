نيجيريا تفرض حظرا للتجول بعد مقتل 86 فى اشتباكات طائفية

(رويترز)

فرضت نيجيريا حظر تجول فى ولاية بلاتو بوسط البلاد بعد مقتل ما لا يقل عن 86 شخصا فى اشتباكات طائفية بين مزارعين ورعاة خلال مطلع الأسبوع.

وتصاعد صراع مستمر منذ عقود هذا العام لا سيما فى ولايات المناطق النائية المتنوعة عرقيا ودينيا والمعروفة باسم الحزام الأوسط مما تسبب فى سقوط قتلى أكثر من تمرد جماعة بوكو حرام فى شمال شرق نيجيريا.

وقال ياكوبو داتى مفوض الإعلام فى ولاية بلاتو لرويترز "فرضت الحكومة حظرا للتجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا من أجل إعادة الأمور لطبيعتها ووضعت الشرطة والعناصر الأمنية الأخرى فى حالة تأهب فى الوقت الراهن".

وتصاعدت أعمال العنف بين الرعاة والمزارعين، والتى ترجع بعضها إلى تضاؤل الأراضى الخصبة، لتتحول إلى دائرة من العنف والهجمات الانتقامية التى قتلت مئات الأشخاص هذا العام فى الحزام الأوسط.

وأصبح انعدام الأمن مشكلة انتخابية رئيسية للرئيس محمد بخارى الذى يسعى لإعادة انتخابه فى فبراير.