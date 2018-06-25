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الإثنين، 25 يونيو 2018 04:44 م
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ننشر نص خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان "حرمة الكذب وإشاعة الفوضى"

الإثنين، 25 يونيو 2018 03:11 م
ننشر نص خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان "حرمة الكذب وإشاعة الفوضى" خطبة الجمعة - أرشيفية
كتب لؤى على
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نشرت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الثالثة من شهر شوال، بعنوان "حرمة الكذب والافتراء والإفساد وإشاعة الفوضى"، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.
 
 
وأكدت الوزارة، فى بيان لها اليوم الاثنين، على ثقتها فى سعة أفق أئمتها العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
 
 

وتتناول الخطبة "حرمة الكذب والافتراء والإفساد وإشاعة الفوضى، وبيان أن الأديان كلها قائمة على البناء والتعمير، وفن صناعة الحياة لا صناعة الموت، وحب الخير للناس، لا إلحاق الأذى بهم، والحرص على صيانة الدولة، والوقوف بالمرصاد فى وجه دعاة الفوضى، مؤكدة أن عواقب الكذب والافتراء والخيانة للدين والوطن والعمالة لأعدائهما ذُل ومهانة فى الدنيا، وخزى وحسرة وندامة يوم القيامة، " يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا". 

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