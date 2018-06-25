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الإثنين، 25 يونيو 2018 04:41 م
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ننشر حركة التنقلات الداخلية للضباط بمديرية أمن الجيزة

الإثنين، 25 يونيو 2018 04:13 م
ننشر حركة التنقلات الداخلية للضباط بمديرية أمن الجيزة مدير أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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اعتمد اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، حركة التنقلات الداخلية للضباط بأقسام ومراكز شرطة الجيزة، وشملت حركة التنقلات تولي العقيد فوزي عامر وكيل فرقة مباحث كرداسة، والعقيد محمد على، رئيس قسم مكافحة النصب، والمقدم مروان مشرف من رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر إلى فرقة مباحث أكتوبر، والمقدم مروان الحسينى إلى فرقة مباحث البدرشين والرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، والرائد إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، والرائد عمرو عبد الجليل رئيس مباحث مركز أبو النمرس، والرائد تامر عبد العزيز رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، والرائد هاني عماد رئيس مباحث الحوامدية، والرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث الطالبية.

 

كما شملت الحركة تولى الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث أطفيح، والرائد أحمد يسرى رئيس مباحث الصف.

 


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