ننشر اعترافات مافيا التنقيب عن الآثار بالسحر وخطف الأطفال فى البحيرة

أدلى 3 متهمين باعترافات تفصيلية أمام المستشار أحمد عز الدين، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، فى واقعة خطف طفلين من محافظة البحيرة، واحتجازهم دون وجه حق فى منطقة المقطم، لابتزاز عائلتهما للتنقيب عن الآثار .

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمين من محافظة البحيرة من اللاهثين وراء عمليات التنقيب عن الآثار واستعانوا بأحد الدجالين، الذى مارس السحر والشعوذة وأكد لهم وجود مقبرة آثرية وكنز أسفل أحد العقارات فى منطقتهم.

وتبين أن المتهمين توجهوا إلى العقار المستهدف وتحدثوا مع أهله على شرائه مقابل مبلغ مالى، لكنهم رفضوا وبإخبارهم عن نيتهم فى الحفر والتنقيب عن الآثار، اشتد انزعاجهم ورفضوا البيع مبررين ذلك بأنه بيت عائلة يسكن فيه شقيقان بعائلتهم.

وأكد المتهمون فى اعترافاتهم فى النيابة أنه عقب محاولة إقناع الشقيقين بالتخلى عن العقار، استغلوا فرصة العيد ولهو أطفالهما فى الشارع، فتمكنوا من استدراجهم وشراء زجاجات مياه غازية للأطفال ووضعوا فيها كمية من المخدر، وبمجرد احتسائها فقدوا الوعى وسقطوا على الأرض مغشى عليهم.

وأضافوا فى أقوالهم أمام النيابة العامة إنهم عقب ذلك تم حملهم ووضعهم فى «توك توك»، وتم إرسالهم فى سيارة خاصة لاحتجازهم فى شقة فى منطقة المقطم، لابتزاز أهاليهم والاتفاق معهم على حل، ولكن الاهالى أبلغوا عن الواقعة.

واستمعت النيابة إلى أقوال الشهود من جيران المتهمين الذين أكدوا أن الشقة التى تم وضع فيها الأطفال تم تأجيرها فى العقار منذ أقل من شهر وفى اليوم الثانى فى العيد تم سماع صوت صراخ للأطفال وتبين من أصواتهم تحدثهم للهجة الريفية، وصغر سنهم، وتردد كلمات مثل : «عايزين نروح .. حرام عليكوا .. عايز أبويا »، وهنا أبلغوا حارس العقار الذى بدوره توجه إلى قسم شرطة المقطم وأبلغ عن الواقعة.

واستمعت النيابة إلى أقوال الأطفال الذين أكدوا أنهم «أولاد عم» وأعمارهم بين 6 أعوام و5 أعوام، وأن جيرانهم فى البلد، بمحافظة البحيرة هما الذين أقدموا على خطفهم ووضعوهم فى مكان وأغلقوا عليهم المنزل بالمفتاح، وتركوهم وحدهم فى المنزل كثيرا وترددوا عليهم بالطعام من وقت لآخر.

فقررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، حبس تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بخطف طفلين وإخفائهما داخل عقار بمنطقة المقطم، وابتزاز أسرتيهما لترك منزلهما فى البحيرة، للتنقيب عن الآثار.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للمتهمين لبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.

كان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغًا من أهالى المقطم بسماعهم صرخات استغاثة من طفلين تصدر من أحد العقارات بلهجة غير معتادة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من رجال مباحث المقطم، وكشفت قيام 3 متهمين باختطاف المجنى عليهما "محمد.أ" 5 سنوات و"سيد.ع" 6 سنوات، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق.

واعترف المتهمون فى التحقيقات أنهم تعرفوا على دجال –هارب- أخبرهم بأن منزل أسرة الطفلين به آثار، فقرروا التنقيب اسفله واستخراج القطع الأثرية لكن مالكى العقار رفضوا إخلاءه فقرروا خطف الطفلين وابتزاز أهليتهما ليغادروا المنزل.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ترصدوا المجنى عليهما، وأعطوهما "عصير مخدر" ووضعوهما فى توك توك، ومنه إلى سيارة إلى شقة بالمقطم استأجرها أحدهم وساوموا الأسرة على ترك المنزل مقابل إرجاع الطفلين، حتى تم ضبطهم.

وبالتوصل مع مباحث البحيرة، تم إعادة الطفلين إلى أهليتهما، اللذان حررا محضرا سابقًا باختطافهما أول أيام العيد.