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ناشطون سوريون: نزوح أكثر من 17 ألف شخص من ريف درعا

الإثنين، 25 يونيو 2018 06:14 م
ناشطون سوريون: نزوح أكثر من 17 ألف شخص من ريف درعا نازحين - أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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أفاد ناشطون سوريون اليوم الاثنين، بنزوح أكثر 17 ألف شخص من ردعا وريفها إلى مناطق قريبة من الحدود الأردنية.

وأضاف الناشطون ، حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الاخبارية، أن" القصف الجوى والصاروخى على بلدتى بصر الحرير والحراك تسبب بخروج اثنين من المستشفيات عن الخدمة" ، علاوة على خروج مركز للدفاع فى بلدة بصر الحرير عن الخدمة أيضا جراء استهداف منطقته من قبل الطائرات الحربية.

وكانت مصاردر سورية قد أفادت ،فى وقت سابق، بأن ريف درعا الشرقى شهد حركة نزوح واسعة باتجاه الحدود الأردنية والقرى الحدودية.

وقالت المصادر ، إن بلدات ناحتة ومدينة بصر الحرير فى ريف درعا الشرقى، المتاخمة لريف السويداء شهدت حركة نزوح غير مسبوقة باتجاه قرى وبلدات ريف محافظة درعا الجنوبى القريب من الحدود الأردنية لأول مرة منذ سنوات ، مشيرة إلى أنه تم تسجيل خروج غالبية سكان البلدتين من منازلهم ، نتيجة تعرض البلدات لقصف مدفعى وصاروخى.

 

 


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