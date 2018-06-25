نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية: مؤتمر لمناقشة ملف الهجرة منتصف سبتمبر

كتب سمير حسنى

عقد نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الداخلية الإيطالى، ماتيو سالفينى، بالعاصمة طرابلس.

من جانبه، كشف نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية، خلال المؤتمر الصحفى، عن دعوة الجانب الإيطالى وبعض الدول الأوروبية لمؤتمر يخص الهجرة منتصف سبتمبر المقبل لمعالجة ملف الهجرة من خلال رؤية ليبية إيطالية مشتركة لحل الملف الشائك.

وأكد نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية، أن ليبيا عانت من ملف الهجرة غير الشرعية بقدر معاناة إيطاليا وبعض دول أوروبا، مؤكدا أن السلطات الإيطالية دعمت بلاده بخصوص هذا الملف.