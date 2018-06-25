نائب رئيس الوزراء الإيطالى: إقامة النقاط الساخنة بروما ستكون مشكلة لنا ولليبيا

روما (أ ش أ)

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفينى، "إن إقامة النقاط الساخنة لاستقبال المهاجرين فى إيطاليا، سيكون مشكلة بالنسبة لنا، وبالنسبة لليبيا نفسها، وذلك بسبب أن التدفقات المميتة لن تتوقف"، إشارة إلى قوارب الهجرة.

وكتب وزير الداخلية - فى تغريدة على "تويتر"، بعد اجتماعه اليوم الإثنين فى طرابلس بنظيره الليبى عبد السلام عاشور - "لقد اقترحنا إنشاء مراكز استقبال على الحدود الجنوبية لليبيا؛ لتفادى أن تتحول طرابلس أيضًا إلى إيطاليا".

وأشار سالفينى - وفق ما نقلته وكالة أنباء "آكى" الإيطالية - إلى أن "ليبيا دولة صديقة لإيطاليا والتزامى سيكون بأقصى ما يمكن تحديده لتوثيق التعاون لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وكذلك لتنفيذ مبادرات مشتركة فى الأمور الاقتصادية والثقافية".

وذكر سالفينى أن هذا البلد يمثل فرصة للتنمية، وسنكون بقرب السلطات الليبية من خلال الدعم التقنى والاقتصادى اللازم أيضًا، لضمان الأمن فى منطقة البحر المتوسط ​​معًا، ولتعزيز التعاون التحقيقى والتعاون الأمنى بشكل عام​"، واختتم الوزير بالقول "أنا فى انتظار زيارة الوزير عاشور لروما بأقرب وقت".