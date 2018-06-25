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الإثنين، 25 يونيو 2018 07:26 م
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نائب الرئيس اليمنى يؤكد على ضرورة زيادة الجاهزية القتالية لمواجهة الحوثيين

الإثنين، 25 يونيو 2018 05:56 م
نائب الرئيس اليمنى يؤكد على ضرورة زيادة الجاهزية القتالية لمواجهة الحوثيين نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح
عدن (أ ش أ)
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أكد نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح اليوم الاثنين، على ضرورة مضاعفة الجهود فى الإعداد والترتيب والجاهزية القتالية والتحلى بالصبر والحكمة والتضحية فى سبيل تحرير اليمن وإنقاذه من الوضع الذى تسببت به ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران.

وأفادت وكالة الانباء اليمنية سبأ، أن تصريحات صالح جاءت خلال لقائه بقيادة المنطقة العسكرية الثالثة وقادة الوحدات المرابطة فيها لإطلاع على، الأوضاع الميدانية والعسكرية والحلول المناسبة لمشاكلها وأحوال المقاتلين .

وناقش الاجتماع المستجدات الميدانية وخطوط المواجهة مع ميليشيا الحوثى الانقلابية وما يسطره أبطال الجيش اليمنى من ملاحم قتالية.

ونقل نائب الرئيس تحيات الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية وتحيات قادة قوات التحالف، منوهاً إلى الانتصارات التى تحرزها الشرعية فى مختلف الجبهات بفضل صمود وإصرار المقاتلين الأبطال ودعم ومساندة الأشقاء فى التحالف.

وأكد نائب الرئيس اليمنى على أن المسؤولية اليوم تقتضى من الجميع العزيمة والإصرار والثبات لأداء الواجب الوطنى المنوط بأبناء الشعب اليمني، مشيداً بدعم دول التحالف وفى مقدمتها السعودية والإمارات والتضحيات التى بذلها أبطال الجيش مع إخوانهم من قوات التحالف فى شتى الجبهات.

من جانبهم، أطلع القادة نائب الرئيس اليمنى على الأوضاع القتالية على امتداد خطوط المواجهة التى تنتشر فيها وحدات المنطقة ومستوى جاهزية الألوية وأحوال المقاتلين الأبطال، مشيرين إلى المعنويات القتالية للأبطال وما يتحلون به من عزيمة وجاهزية مستمرة لتنفيذ المهام المطلوبة وردع الميليشيات الانقلابية.  

 


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