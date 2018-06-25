موجز أخبار 10 مساء.. إنجاز مبهر بـ23 ميدالية لبعثة مصر بدورة البحر المتوسط

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: نجح رجال المصارعة المصرية فى الفوز بثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حالياً بمدينة تراجونا بإسبانيا.

أكد هشام نصر، رئيس البعثة المصرية فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حالياً بمدينة تراجونا بإسبانيا، أن البعثة المصرية حصدت 23 ميدالية حتى الآن، بينها 7 ميداليات ذهب و7 ميداليات فضة و9 ميداليات برونزية.

نجحت فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطنى للسباحة، فى إحراز الميدالية الذهبية فى سباق 50 متر حرة فى دورة ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا.

أهدر النجم كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسبانى ركلة جزاء للمنتخب البرتغال خلال مواجهة إيران باللقاء الذى يجمع المنتخبين على ملعب "موردافيا أرينا"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية بكأس العالم 2018 فى روسيا.

نجح رجال المصارعة المصرية فى الفوز بثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حالياً بمدينة تراجونا بإسبانيا.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة عدم تجديد عقد هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة، الذى انتهى اليوم بآخر مباراة فى كأس العالم.

تفوق منتخب البرتغال على نظيره الإيرانى بهدف نظيف مع نهاية الشوط الأول، من اللقاء الذى يجمع المنتخبين حاليا على ملعب "موردافيا أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية بكأس العالم 2018 بروسيا.

نشر تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة فى السعودية، صورة للعلمين المصرى والسعودى متشابكى الأيدى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تهتم بملفات كثيرة أهمها القضاء على قوائم الانتظار، كما أن هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتكاتف بين وزارتى الصحة والتعليم العالى، من خلال مشروع الربط الإلكترونى بين الصحة والمستشفيات الجامعية، وبناء على ذلك يتم عمل موقع إلكترونى لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصرى.

سلم الشاب الفلسطينى محمد شحادة نفسه للقوات الإسرائيلية فجر الأحد، بعد أن رفضت الأجهزة الأمنية الفلسطينية استقباله على خلفية حادث دهس نسبه الجيش الإسرائيلى إليه، وذلك إثر اتهام السلطات الإسرائيلية شحادة بتنفيذ عملية دهس أصيب على إثرها ثلاثة من الجنود الإسرائيليين قرب مستوطنة بيتار عيليت، مساء السبت.

أعلن أحمد حسام ميدو عن وفاة عبد الرحيم محمد، مدرب الزمالك الأسبق، إثر أزمة قلبية، مضيفا "لا حول ولا قوة إلا بالله.. توفى إلى رحمة الله تعالى مدربى ومعلمى الكابتن الزمالكاوى الأصيل الكابتن عبد الرحيم محمد..نسألكم الفاتحة»، جاء ذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.

أعلن الجيش الوطنى الليبى تسليم الحقول والموانئ النفطية فى منطقة الهلال النفطى للمؤسسة الوطنية للنفط فى مدينة بنغازى بالشرق الليبى، وبالتالى نقل تبعيتها من المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس إلى بنغازى.

بعد خسارة منتخب مصر اليوم من منتخب السعودية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد خلال مباريات كاس العالم روسيا 2018 تصدر هاشتاج "ارحل يا كوبر"، قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

تقدم نجم المنتخب الوطنى لكرة القدم، محمد صلاح، بالاعتذار للجماهير المصرية عن الهزيمة أمام منتخب السعودية بنتيجة (1-2)، مشيرا إلى تطلع جميع اللاعبين للعودة ولعب المونديال القادم.





أعرب ربان الناقلة العملاقة "أدريان ميرسك"، عن تقديره للجهود المصرية المبذولة فى مشروع قناة السويس الجديدة.





نجحت هيئة قضايا الدولة، النائب القانونى والمدافع عن الحقوق والمال العام فى الحفاظ على الخزانة العامة المصرية من دفع ملايين الدولارات لمستثمرين وشركات أجانب خلال الـ6 سنوات الماضية أمام المحاكم الدولة، أبرزها مركز "أكسيد والأونسيترال"، فقد دافع قسم المنازعات الخارجية عن عشرات القضايا خلال الفترة الماضية وفى ظل الظروف الصعبة التى كانت تمر بيها البلاد وجنب البلاد من دفع أكتر من 7 مليارات دولار خلال الفترة من يناير 2011، وحتى 30 يونيو 2017.