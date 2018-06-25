موجز أخبار الساعة 6.. السيسي: ما تحقق للمرأة السعودية دليل على إرادة للارتقاء

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الخبار والتقارير المهمة، منها تأكيد، الرئيس السيسي أن ما تحقق للمرأة السعودية من مكتسبات دليل على وجود إرادة للارتقاء بها، وهزيمة منتخب مصر أمام السعودية بهدف قاتل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

السيسي: ما تحقق للمرأة السعودية من مكتسبات دليل على وجود إرادة للارتقاء بها





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارات بالسعودية، يعد دليلا دامغا على وجود إرادة حقيقية للارتقاء بالمرأة فى المملكة .

السعودية تخطف فوزا قاتلا 2/1 أمام مصر فى ختام مشوار المونديال





خسر المنتخب الوطني الاول (1_2) من نظيره السعودي على ملعب فولجوجراد أرينا، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة للدور الأول لكاس العالم المُقام حالياً بروسيا .

محافظة القاهرة: 20 ألف جنيه غرامة المحلات الممتنعة عن وضع صندوق قمامة





أعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أن غرامة المحلات التجارية الممتنعة عن وضع صناديق القمامة أمامها للمارة وفقاً لقرار المحافظة على البيئة 20 ألف جنيه، بعد تحرير محاضر مخالفات بيئية ومحاضر بيئة.

هيئة قضايا الدولة تواجه إسرائيل وقطر أمام المحاكم الدولية.. 3 دعاوى تحكيمية بمركزى أكسيد والأونسيترال ضد مصر بواشنطن.. تل أبيب والدوحة تطالبان القاهرة بتعويضات 2.5 مليار دولار فى قضايا الغاز وإغلاق قناة الجزيرة





نجحت هيئة قضايا الدولة النائب القانونى والمدافع عن الحقوق والمال العام فى الحفاظ على الخزانة العامة المصرية من دفع ملايين الدولارات لمستثمرين وشركات أجانب خلال الـ6 سنوات الماضية أمام المحاكم الدولة أبرزهم مركز "أكسيد والأونسيترال "، فقد دافع قسم المنازعات الخارجية عن عشرات القضايا خلال الفترة الماضية وفى ظل الظروف الصعبة التى كانت تمر بيها البلاد وجنب البلاد من دفع أكتر من 7 مليارات دولار خلال الفترة من يناير 2011، وحتى 30 يونيو 2017 .

10 مشاهد تلخص أبرز الأحداث بالثانوية العامة.. النتيجة بالنصف الثانى من يوليو





أوشكت امتحانات الثانوية العامة على الانتهاء، حيث يؤدى الطلاب آخر يوم لهم فى ماراثون الاختبارات، اليوم الاثنين، وشهدت الامتحانات بعض الأحداث الهامة .

خسائر تركيا بعد فوز الديكتاتور العثمانى.. الاقتصاد الخاسر الأكبر من توسيع صلاحيات "أردوغان".. السجن والعنف سلاحا أنقرة لقمع المعارضين.. استمرار نشر الفوضى فى الدول العربية.. وغموض حول استمرارية تركيا فى الناتو





إعلان مبكر من قبل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بالفوز فى الانتخابات الرئاسية، قبل الانتهاء من فرز الأصوات، ليستبق الإعلان الرسمى من قبل اللجنة المخولة بالإشراف على العملية الانتخابية التى شهدتها تركيا أمس الأحد، مدعيا أن انتصاره هو ترسيخ لمبادئ الديمقراطية فى بلاده، إلا أن الواقع ربما يبدو مختلفا إلى حد كبير، خاصة وأن نتائج الانتخابات التركية سوف تقود البلاد إلى نظام رئاسى مستبد يقوده رجل واحد.

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية ذكور وإناث





صدق الفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على قبول دفعة جديدة من المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ( ذكور – إناث ) من الحاصلين على الثانوية العامة (علمى علوم ) أو الأزهرية (علمى) خريجى العام الدراسى 2016/ 2017، 2017/2018، وذلك بالمعهد الصحى ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحى اناث بأحمد جلال جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء طبيب مجدى أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة .

تفعيل اللجنة المشتركة بين القاهرة وبغداد لتعزيز الشراكة الاقتصادية.. رئيس الوزراء لنائب رئيس العراق: مصممون على دعم التعاون بين بلدينا ولنبدأ من الغد.. وإياد علاوى يرد: بل من اليوم.. ويؤكد: مصر بلدى الثانى





استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور إياد علاوى، نائب رئيس جمهورية العراق، والوفد المرافق له، بحضور وزير شئون مجلس النواب، ومساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ويأتى ذلك فى إطار زيارته إلى مصر لدعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائى بين مصر والعراق .

صور.. وزير الداخلية خلال اجتماعه مع مساعديه: قطعنا شوطًا كبيرًا فى حربنا ضد الإرهاب.. ويؤكد: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف باستخدام عناصر مأجورة وممولة.. ودعم القطاعات الخدمية والارتقاء بمستوى خدمة المواطنين





عقد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية وكذا بكافة مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر منظومة الفيديو كونفرانس، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وذلك لبحث إستراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية وفق الأوضاع الأمنية الراهنة .

ضبط سائق وعاطل لجمعهما مدخرات المصريين بالخارج بقيمة 3 ملايين جنيه بسوهاج





تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة للوجهة القبلى بسوهاج برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد من ضبط سائق وعاطل عقب قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بقيمة مليون جنيها مصريا والثانى بقيمة 3 ملايين جنيه بالمخالفة للقانون.

البعثة المصرية الأمريكية تكتشف أوانى فرعونية بجبانة العساسيف فى الأقصر

أعلن الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن نجاح البعثة المصرية الأمريكية المشتركة لمشروع ترميم جبانة جنوب العساسيف فى الكشف عن مجموعة من الأوانى الكانوبية بمقبرة كارابسكين TT391 جنوب العساسيف بالبر الغربى فى الأقصر.

عزل مدير مدرسة بالمنيا من منصبه لمشاركته فى المراقبة على امتحانات ابنته

عاقبت المحكمة التأدبية العليا بمجلس الدولة، مدير مدرسة القوصية الثانوية التجارية بعقوبة الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، لأنه سلك مسلكا معيبا لا يتفق مع الواجب الوظيفى، مخالفا بذلك القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها.

مقتل الإرهابى محمد دنقو أحد قيادات الإرهاب بدرنة فى مواجهات مع الجيش الليبى

أكدت وكالة الأنباء الليبية مقتل الإرهابى محمد دنقو أحد أبرز أعضاء مجلس شورى درنة خلال آخر معارك القوات المسلحة الليبية مع الجماعات الإرهابية فى وسط مدينة درنة.

اتفاقية مع الجامعات البريطانية تسمح بإنشاء فرع لجامعة ليفربول بمصر

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، إنه تم توقيع اتفاقية هامة بين التعليم العالى وجامعة ليفربول العريقة التى حصل 8 من أعضائها على جائزة نوبل وتم توقيع هذه الاتفاقية بحضور رئيس مجلس الوزراء هذه الاتفاقية للتعاون فى البحث العلمى وبرامج التدريب وتسمح فى المستقبل لإنشاء فرع لجامعة ليفربول فى مصر.

بزاوية 180 درجة.. حقيقة زيادة ضريبة الدخل على المواطنين

انتشرت شائعات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، حول زيادة جديدة فى الضرائب على الدخل، بعد أن أقر الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، تعديلا تشريعيا على قانون ضريبة الدخل برقم 98 لسنة 2018، والذى وافق عليه مجلس النواب. فما حقيقة هذا الأمر؟.

"بيت الزكاة" ينفى تسديد ديون أصحاب البازارات السياحية بأسوان

أصدر بيت الزكاة والصدقات المصرى، التابع للأزهر الشريف، بيانا، أكد فيه أن ما نشر بخصوص سداد بيت الزكاة والصدقات لمديونيات البازارات السياحية بمحافظة أسوان خبر غير صحيح، وليس له أى أساس من الصحة وهو خبر عار تماما من الحقيقة حيث إن هذا الموضوع لم يتم عرضه على مجلس أمناء بيت الزكاة و الصدقات المصرى أو رئيس مجلس الأمناء فضيلة الأمام الأكبر.

كأس العالم 2018.. أوروجواى تسحق روسيا بثلاثية وتتصدر المجموعة الأولى

فاز منتخب أوروجواى على روسيا بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت الطرفين مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى بكأس العالم 2018 على ملعب "سامارا أرينا".