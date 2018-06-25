موجز أخبار الساعة 1 .. وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان وزير الداخلية عن إحباط مخططات كثيرة لاستهداف الدولة وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

عقد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية وكذا بكافة مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر منظومة الفيديو كونفرانس، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وذلك لبحث إستراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية وفق الأوضاع الأمنية الراهنة .

رئيس الوزراء يشهد مراسم تسليم وتسلم مهام عمل وزارة الاتصالات

شهد الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء مراسم تسليم وتسلم مهام عمل وزارة الاتصالات، حيث استقبل كلا من المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات السابق، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الحالى.

ترامب يصف المهاجرين بالغزاة ويطالب بتجريدهم من حقوقهم القانونية

دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب صراحة إلى حرمان المهاجرين غير الشرعيين من حقوقهم القانونية، وقال إن من يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانونى هم غزاة، ويجب ترحيلهم فورا بدون محاكمة أو الظهور أمام قاضى.

مدير المرور: منع الأتوبيسات من التوقف بمطالع ومنازل الكبارى لمواجهة الزحام

قال اللواء علاء متولى مدير الادارة العامة للمرور القاهرة، إنه تم تخصيص رقم 136 كخط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين من وحدات التراخيص، أو شكاوى تعيق حركة المرور بالطرق مثل الانتظار الخاطئ أو إعاقة حركة السيارات.

وزير النقل: انتهاء تنفيذ وافتتاح مشروع مترو هارون ـ النزهة ديسمبر المقبل

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل جولة تفقدية لمتابعة معدلات التنفيذ بالجزء الثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، حيث تفقد عدد من المحطات الجارى تنفيذها، مطالب العاملين بالمشروع بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى في تنفيذ الأعمال.

المرور : تقديم تسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات بوحدات التراخيص

بدأت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، حملات توعية على الطرق مع نشر سيارات اﻹغاثة بالمحاور و الميادين، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع الحوادث المرورية.

تعرف على سبب تغيب الفنانة مريهان حسين عن حضور جلسة محاكمتها بقضية "الكمين "

استمعت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار علاء سليم خلال نظر قضية "كمين الهرم"، المتهم فيها كلا من الفنانة مريهان حسين وضابطين بقسم شرطة الهرم، بتبادل الاعتداء بالضرب والسب والقذف، إلى دفاع الفنانة مريهان حسين، والذى تحدث خلالها عن وجود عذرًا قهريًا منعها من حضور الجلسة.

وزير الكهرباء: استلام الدراسات الخاصة بالربط مع قبرص حجر أساس للربط مع أوروبا

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، صباح اليوم الإثنين Loannis Kasoulides رئيس المركز الاستراتيجى لشركة Euro Africa Interconnector، وKharis Moritzis سفير قبرص بالقاهرة ، وNasos Ktorides المدير التنفيذى لشركة Euro Africa Interconnector ، بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء ، وذلك لتسليم الدراسة اللازمة لمشروع الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا من خلال قبرص طبقاً للجدول الزمنى المعد لذلك .

السيسى يعرب عن أمله فى تشكيل حكومة عراقية وطنية مُمثلة لكافة العراقيين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم إياد علاوى نائب رئيس جمهورية العراق، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.

صور.. حرس السواحل الليبى ينقذ 490 مهاجرا غير شرعى بينهم مصريين إثنين

تمكنت دورية لحرس السواحل الليبى القطاع الأوسط (زورق رأس جدير) من إنقاذ عدد 490 مهاجرا غير شرعى، من بينهم 21 طفل، و75 إمراة ، كانوا على متن أربعة قوارب مطاطية علت عليهم أمواج البحر، وبدأت المياه تتسرب إليهم.