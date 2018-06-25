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مميش: عبور 150 سفينة قناة السويس بحمولة 10.3 مليون طن فى 3 أيام

الإثنين، 25 يونيو 2018 04:00 ص
مميش: عبور 150 سفينة قناة السويس بحمولة 10.3 مليون طن فى 3 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 3 أيام الماضية من الجمعة، وحتى أمس الأحد ، عبور 150 سفينة بحمولة 10.3 مليون طن.

وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، على أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطورفي صناعة النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهوما أستعدت له إدارة القناة بنظرة إستباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والإستيعابية، هذا بالإضافة إلى إتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على إستخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الجمعة عبرت القناة 54 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن كما عبرت يوم السبت 45 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، وعبرت أمس الأحد 51 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن من الإتجاهين، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ 3 أيام فقط إلى 150 سفينة بحمولة 10.3 مليون طن

 


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