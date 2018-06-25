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الإثنين، 25 يونيو 2018 03:40 م
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مقتل وإصابة 5 أشخاص فى هجوم لمسلحين على طائرة إندونيسية

الإثنين، 25 يونيو 2018 03:06 م
مقتل وإصابة 5 أشخاص فى هجوم لمسلحين على طائرة إندونيسية القوات الإندونيسية ـ صورة أرشيفية
جاكرتا (أ ش أ)
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أعلن الجيش الإندونيسى، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين؛ جراء هجوم على طائرة خفيفة تنقل قوات أمنية بمطار فى مقاطعة بابوا.

وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل محمد عيدى -حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية- أن الطائرة كانت تقل قوات من بلدة وامينا إلى منطقة ندوجا لتوفير الأمن خلال الانتخابات الإقليمية المقررة بعد غد الأربعاء.

كما أشار المتحدث إلى أن القتلى الثلاثة مدنيين وأن قائد الطائرة من بين مصابى الهجوم الذى وقع بعد هبوط الطائرة بمطار كنيام بمنطقة ندوجا النائية.

 


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الهجوم على طائره اندونيسيه

الجيش الاندونيسى

بابوا

طائره اندونيسيه




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