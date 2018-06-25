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مفتى الجمهورية يستقبل وفدا من مؤسسة الخرافى الخيرية لبحث تعزيز التعاون

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:42 م
مفتى الجمهورية يستقبل وفدا من مؤسسة الخرافى الخيرية لبحث تعزيز التعاون جانب من اللقاء
كتب لؤى على
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استقبل الدكتور شوقى علام –مفتى الجمهورية - وفدًا رفيع المستوى من بيت الطعام الكويتى برئاسة مشعل الأنصارى، نائب رئيس مجموعة الخرافى الخيرية.

 

وأكد مفتى الجمهورية خلال اللقاء على أصالة العلاقات المصرية الكويتية المتجذرة فى عمق التاريخ، تلك العلاقات التى تزداد قوة وترابطًا نظرًا للكثير من العوامل المشتركة بين الشعبين الشقيقين.

 

وأضاف علام، خلال اللقاء أن المؤسسات الخيرية لها دور كبير فى تفريج كرب المحتاجين ومَدِّ يد العون لهم، وهو أمر عظيم الثواب عند الله عز وجل.

 

وثمَّن مفتى الديار، المجهودات التى تقوم بها مؤسسة الخرافى الخيرية وبنك الطعام الكويتى فى دولة الكويت الشقيقة وخارجها، مؤكدًا على أنه ينبغى التوسع فى العمل الخيرى فى إطار مؤسسى وبشكل منظم يضمن وصول الخير إلى مستحقيه، ويتيح الفرصة للتعاون والتكامل بين المؤسسات الخيرية بشكل محلى وإقليمي.

 

وأكد مفتى الجمهورية على استعداد دار الإفتاء المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم العلمى والشرعى لبيت الطعام الكويتى ومؤسسة الخرافى الخيرية.

 

من جانبه أبدى الوفد الكويتى تقديره الكامل لدور دار الإفتاء فى نشر وسطية الإسلام وحث الناس على أعمال البر والتقوى، مشددًا على أهمية دعم دار الإفتاء والاستفادة من خبراتها وآرائها الشرعية فى العمل الخيري.

 

 


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