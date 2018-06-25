مطار "فولجوجراد" الروسية يستقبل 20 طائرة لمشجعى مباراة مصر والسعودية

موسكو (أ ش أ)

أعلنت إدارة مطار مدينة "فولجوجراد" الروسية، أنه تم استقبال 20 رحلة طيران، بينها رحلات خارجية تقل المشجعين لحضور مباراة مصر والسعودية فى بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وذكر المكتب الصحفى التابع للمطار - فى بيان اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" - أن 20 طائرة تقل المشجعين وصلت إلى "فولجوجراد"، منها 3 رحلات مباشرة من لندن، ورحلتان مباشرتان إضافيتان من القاهرة.

كما أشارت هيئة خطوط سكك حديد "الفولجا" - فى وقت سابق - إلى أن أكثر من 1600 مشجع سيستقلون القطارات، حيث تم إطلاق 4 قطارات إضافية.

ويلتقى المنتخبان المصرى والسعودى اليوم، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم.