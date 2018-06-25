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مصر للطيران تسير 20 رحلة لعودة 3822 معتمرا بعد آداء عمرة شهر رمضان

الإثنين، 25 يونيو 2018 11:53 م
مصر للطيران تسير 20 رحلة لعودة 3822 معتمرا بعد آداء عمرة شهر رمضان مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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سيرت شركة مصر للطيران، 20 رحلة جوية قادمة من المطارات السعودية إلى مطار القاهرة الدولي لعودة 3822 معتمرا، بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان، وذلك ضمن رحلات العودة للمعتمرين.
 
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن مبنى الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران، استقبل 13 رحلة من مطار جدة على متنها 2427 معتمرا، و 7 رحلات من المدينة المنورة على متنها 1395، بإجمالى 20 رحلة لعودة 3822 معتمرا، ويتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران، لإنهاء إجراءات خروج ضيوف الرحمن فور وصولهم الصالة الموسمية بالمطار.
 
وكانت مصادر بالشركة الوطنية مصر للطيران، قالت إن مرحلة العودة للمعتمرين من الأراضي المقدسة ستشهد كثافة في التشغيل، حيث من المخطط أن يبلغ متوسط رحلات العودة ما يقرب من 25 رحلة يوميًا، أي بإجمالي 450 رحلة جوية خلال الفترة من 12 وحتى 30 يونيو الجاري، وذلك إلى مطارات القاهرة والأقصر وبرج العرب بالإسكندرية.
 
 

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