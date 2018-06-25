مصرع 4 أشخاص فى تحطم طائرة صغيرة بوسط غينيا

كوناكرى(أ ش أ)

لقى أربعة أشخاص مصرعهم جراء تحطم طائرة صغيرة استأجرتها احدى شركات التعدين بالقرب من بلدة سوجيتا فى وسط غينيا.

وقالت وزارة الدفاع فى غينيا - حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الاثنين، "إن ضحايا الطائرة من غينيا وألمانيا وبولندا والرأس الأخضر"، مضيفة: "أن الطائرة من طراز (ليت 410) وهى صناعة التشيك وتمتلكها شركة (إيجل إير)"..وأن أسباب الحادث لا تزال مجهولة حتى الآن.

من جهته..أعلن ألادجى سيلو كامارا الناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع الغينية أنه تم تشكيل لجنة تحقيق على مستوى وزارة النقل فى المديرية العامة للطيران المدني؛ لتحديد الأسباب والظروف والمسؤوليات.