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مصرع شاب إثر سقوطه من أعلى شجرة مانجو فى المنيا

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:08 م
مصرع شاب إثر سقوطه من أعلى شجرة مانجو فى المنيا اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا
فريق المحافظات
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لقى شخص مصرعه إثر سقوطه من أعلى شجرة مانجو بالمنيا و تحرر محضر بالواقعة، و تولت النيابة العامة التحقيقات.
 
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة يفيد بمصرع أشرف س. ش.  23 سنة عامل بمزرعة فواكه بقرية صفط الخمار مركز المنيا  .
 
و انتقل على الفور لمعاينة محل الواقعة المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز شرطة المنيا، والرائد مصطفى عمر معاون أول مباحث مركز المنيا، وأشارت التحريات الأولية إلى سقوط المذكور من أعلى شجرة مانجو أثناء عمله بالمزرعة، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى حميات المنيا تحت تصرفات النيابة العامة  .
 
وأفاد تقرير الطبيب مفتش صحة المنيا حدوث الوفاة بسبب سقوط من علو، أدى إلى كسر بالجمجمة، ونزيف بالمخ، وكسر بالفقرات العنقية، و القطنية، وأنه لا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة. 
 
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 

 
 
 

 


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