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الإثنين، 25 يونيو 2018 09:47 م
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مصرع سائق توك توك بسبب أسبقية الركوب بالمنيا

الإثنين، 25 يونيو 2018 09:03 م
مصرع سائق توك توك بسبب أسبقية الركوب بالمنيا جثه - أرشيفية
فريق المحافظات
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لقى سائق توك توك مصرعه على يد زميله  بمركز المنيا بسبب أسبقية الركوب، وتحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارا من مدير البحث الجنائى بتلقيه اشارة من مستشفى المنيا العام بوفاة "على ع  16 سنة سائق توك توك  من مركز المنيا، إثر إصابته بطعنة حادة بالبطن أودت بحياته عقب دخوله المستشفى.
 
بانتقال أجهزة الأمن لمحل الواقعة والتحريات، تبين أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وزميله سائق توك توك بسبب أسبقية تحميل الركاب وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.
   

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