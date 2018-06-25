مصادر يمنية: مقتل 18 حوثيا فى مواجهات بالساحل الغربى

عدن (أ ش أ)

أفادت مصادر محلية يمنية بمقتل 18 مسلحا من ميليشيات الحوثى، فى مواجهات مع المقاومة اليمنية المشتركة، بدعم من التحالف العربى بقيادة السعودية على جبهات الساحل الغربى لليمن .

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين، عن المصادر قولها" أن المواجهات تركزت فى الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة الحديدة، فى حين شهد المحور الشرقى لمطار الحديدة قصفا متبادلا بين المقاومة الشرعية وبين الميليشيات المسلحة".

وأضافت المصادر أن ميليشيات الحوثى نهبت الحواجز الخرسانية فى محيط السفارات الأجنبية فى صنعاء، ونقلتها إلى الحديدة لاستخدامها متاريس هناك، مشيرا إلى أن أكثر من 30 شاحنة وصلت إلى الحديدة محملة بالقطع الخرسانية المنهوبة، حيث بدأت ميليشيات الحوثى بوضعها فى الشوارع والتمترس خلفها.