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الإثنين، 25 يونيو 2018 02:36 م
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مركز بحوث وتطوير الفلزات ينظم الملتقى السنوى الثالث لتحديات صناعة الصلب

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:28 م
مركز بحوث وتطوير الفلزات ينظم الملتقى السنوى الثالث لتحديات صناعة الصلب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب وائل ربيعى
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 ينظم مركز بحوث وتطوير الفلزات برئاسة الدكتور طه مطر، بالتعاون مع غرفة الصناعات المعدنية واتحاد مجالس البحث العلمى العربية غدًا الثلاثاء 26 يونيه الملتقى السنوى الثالث لتحديات صناعة الصلب، بأحد الفنادق بالقاهرة.

وأشار مطر إلى أن الهدف من الملتقى هو دراسة مكونات صناعة الصلب، واستقراء التحديات المستقبلية التى تعوق هذه الصناعة والتخطيط لمواجهتها، وذلك من خلال عدة محاور هى: التحديات الحالية لمدخلات صناعة الصلب "مستلزمات واقتصاديات الإنتاج" والموارد البشرية بما تشمله من المشاكل الفنية، والأثر البيئى وتعظيم الاستفادة من مخلفات صناعة الصلب، والتحديات التى تواجهها صناعة الصلب من حيث الجودة والأنواع والأبعاد والكمية، والتسويق الخارجى لمنتجات الصلب، وتنويع منتجات الصلب.

وأوضح مطر أن هذا الملتقى يأتى فى إطار ما تواجهه صناعة الصلب من تحديات تستوجب تقديم الحلول الجادة، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من هذه التحديات تأخذ الطابع العالمى، وهو ما يجعل الجهود المبذولة فى هذا الاتجاه تعود بالنفع على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.

من جانبه أكد د. ممدوح عيسى الأستاذ المتفرغ بالمركز ومقرر الملتقى أن دعوة خبراء صناعة الصلب على المستوى المحلى والإقليمى للمشاركة مع الباحثين والأكاديميين فى الملتقى يتيح تشكيل فرق عمل لدراسة التحديات التى تواجه صناعة الصلب.

يشهد الملتقى ممثلون عن اتحاد مجالس البحث العلمى العربية، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، ووزارة الصناعة، وغرفة الصناعات المعدنية، وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وهيئة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، وممثلو شركات إنتاج الصلب فى مصر، وممثلو شركات مستلزمات ومدخلات صناعة الصلب، والشركات المستخدمة لأنواع الصلب المختلفة.

 

 


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التعليم العالي

خالد عبد الغفار

مركز بحوث وتطوير الفلزات




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