مرتضى منصور: بحوزتى مكالمة مسجلة تمس سمعة وشرف خالد عبد العزيز

كتب محسن البديوى

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك وعضو مجلس النواب، إنه يوجد 34 مكالمة مسجلة، إحداهما تمس سمعة وشرف وزير الشباب والرياضة السابق، خالد عبد العزيز، مشيًرا إلى أنه تقدم بهذه التسجيلات لرئيس الجمهورية والأمن الوطنى وكل الجهات الرسمية.

وفى سياق آخر، استنكر "منصور" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صح النوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد الغيطى، عبر فضائية "LTC"، الهجوم على الفنانين لسفرهم لدعم المنتخب المصرى بروسيا، قائلًا: "فى أى بلد فى العالم يكون الفنانيين والإعلاميين متقدمين الصفوف في أى مناسبة".

وانتقد "منصور"، الكاتبة ماجدة خير الله، الناقدة الفنية، لهجومها على الفنانين، قائلًا: "أوعى تنطقي ياماجدة إحنا عارفين بعض من سنة 70، دي خريجية كلية بنات ليس لها علاقة بالكتابة الأدبية أو الفنية".

وأكد، أن الألفاظ التى وصفت بها ماجدة خير الله الفنانين على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى، تتسبب في حبسها 3 سنوات.