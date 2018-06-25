مراقبون أوروبيون: تقييد الحريات الأساسية أثر على الانتخابات التركية

رويترز

قالت منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، اليوم الاثنين، إن أحزاب المعارضة فى تركيا لم تحصل على فرص متساوية فى الحملات الانتخابية، وإن الرئيس الحالى رجب طيب أردوغان، وحزبه الحاكم، نالا امتيازات كثيرة بما فى ذلك فى وسائل الإعلام.

وقال إجناسيو سانتشيث أمور، رئيس بعثة المنظمة لمراقبة الانتخابات فى تركيا، "ما شهدناه من قيود على الحريات الأساسية كان له تأثير على هذه الانتخابات، آمل أن ترفع تركيا هذه القيود فى أقرب وقت ممكن".

لكن المراقبين أشادوا بالإقبال الكبير من المواطنين الأتراك على الانتخابات، قائلين إن "ذلك أظهر التزامهم بالديمقراطية"، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت فى الانتخابات التى جرت أمس 87%.