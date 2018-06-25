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الإثنين، 25 يونيو 2018 08:29 ص
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محكمة سريلانكية تأمر باحتجاز قرويين لضربهم فهدا حتى الموت

الإثنين، 25 يونيو 2018 07:19 ص
محكمة سريلانكية تأمر باحتجاز قرويين لضربهم فهدا حتى الموت القوات في سريلانكا
(رويترز)
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قضت محكمة فى سريلانكا، باحتجاز اثنين مشتبه بهما مؤقتا بعد إلقاء القبض عليهما بعدما ضربا فهدا حتى الموت. والفهد حيوان مهدد بالانقراض فى هذا البلد.

وقال قرويون إن الفهد أصاب ما لا يقل عن عشرة أشخاص يوم الخميس عندما كان يطارد قطيعا من الماشية والماعز ولم يستطع المسؤولون الإمساك به.

وتواصل الشرطة عملية البحث للقبض على أولئك المسؤولين عن قتله، وقال روان جوناسكارا المتحدث باسم الشرطة لرويترز إن "قاضى كيلينوتشتشى أمر بوضع اثنين من المشتبه بهم رهن الحجز المؤقت حتى 29 يونيو بعدما مثلا أمام القاضى يوم الأحد".

وذكر أن الشرطة اعتقلت أحد المشتبه بهما فى وقت متأخر يوم السبت وسلم الآخر نفسه للشرطة صباح الأحد.

وعرض التلفزيون المحلى لقطات لقرويين غاضبين يهاجمون فهدا فى شمال منطقة كيلينوتشتشي.

 


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