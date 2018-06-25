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الإثنين، 25 يونيو 2018 02:39 م
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محافظة القاهرة تنتهى من تجهيز 3 ركنات للدراجات فى حى عابدين

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:04 م
محافظة القاهرة تنتهى من تجهيز 3 ركنات للدراجات فى حى عابدين المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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قال اللواء محمد أنيس، رئيس حى عابدين، إن أجهزة الحى انتهت من تركيب 3 ركنات خاصة بالدراجات ضمن مبادرة "سكتك خضراء"، وتم تركيبهم بميدان عابدين، وشارع محمد محمود، وشارع شريف.

 

وأضاف رئيس حى عابدين، لـ"اليوم السابع"، أن مبادرة (سكتك خضرا)، التى دشنتها محافظة القاهرة، تهدف إلى نشر ثقافة استخدام الدراجات والحفاظ على البيئة من التلوث، وهى مبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع الدنمارك، وعدد من نوادى الروتارى والجمعيات الأهلية.

 

وكان قد تم تركيب 3 ركنات خاصة بالدراجات، ضمن مبادرة (سكتك خضراء) بمنطقة التطوير فى ميدان عرابى ومنطقة الألفى، ما يزيد عن الـ 35 موقفًا لركنات الدراجات، بمناطق مختلفة بالمحافظة.


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