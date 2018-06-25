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مجلس أمناء المعلمين بالقاهرة: لقاءات مع أولياء الأمور لشرح نظام التعليم الجديد

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:16 م
مجلس أمناء المعلمين بالقاهرة: لقاءات مع أولياء الأمور لشرح نظام التعليم الجديد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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أكد عبد الرؤوف علام، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالقاهرة، أن المشروع القومى لإصلاح وتطوير التعليم يستحق الدعم والمساندة خلال مراحل التنفيذ.

وقال " علام"،  بيان له اليوم، إن الطموح الذى بُنى عليه المشروع يحمل أسساً كبيرة لنقل مصر نقلة نوعية في التعليم، فقد تم وضع المناهج الدراسية الجديدة في ضوء أحدث ما توصل إليه العلم في نظريات وتطبيقات التعليم والتعلم والتربية الحديثة، لافتاً إلى أن استخدامات التكنولوجيا ليست هى كل المشروع وإنما هى عبارة عن مكون من مكوناته.

وتابع علام: أن المشروع يتضمن كذلك الاعتماد على الأنشطة والعمل على توسيع قاعدة رياض الأطفال في المدارس من أجل النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية، وطالب المجتمع بكل أطيافه بضرورة منح الفرصة الكاملة للقائمين على المشروع بتنفيذ عملهم بكل دقة وألا يقفوا من المشروع موقفاً سلبياً لمجرد الخوف من التغيير.

وأكد رئيس مجلس أمناء القاهرة أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يدرك جيداً حجم التحديات التي تواجه عملية التنفيذ، وأبرزها تأهيل الميدان المدرسي في المدارس الرسمية من أجل تنفيذ المنظومة الجديدة بدقة.

 ولفت إلى أن مجلس أمناء القاهرة يجهز لعقد سلسلة لقاءات مع أولياء الأمور في المدارس والإدارات من أجل شرح أبعاد وأسس المنظومة الجديدة.

 


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