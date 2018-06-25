مجلة جاثيتا دى مانتوفا الإيطالية: ارتفاع نسبة الحجوزات بالشركات السياحية لمصر

كتبت فاطمة شوقى

أشادت مجلة "جاثيتا دى مانتوفا" الإيطالية بنمو السياحة فى مصر، وقالت إن "إقبال الإيطاليون على الحجوزات فى شركات السياحة إلى مصر يزداد يوما بعد يوم، خاصة فى فترة الإجازات، ولكن الإقبال الأكبر على مرسى علم.

وأوضحت المجلة، أن الإقبال على صقلية وبوليا كبير ولكن المفاجأة كان الإقبال على مصر، وهذا الصيف سيشهد المزيد من المسافرين الذين قاموا بالحجز عبر البوابات الإلكترونية أيضا.

ووفقا لـ"لوقا جرافينى" الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات سياحية إيطالية، فإن هناك العديد من الحجوزات المبكرة منذ يناير وفبراير، ومصر حققت أكبر عدد من الحجوزات وعادت من جديد لتكون الوجهة المفضلة للسياح فى كل أنحاء العالم.