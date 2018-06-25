متهم فى حرق حزب الغد يطعن أمام النقض على عقوبة المؤبد

كتب- أحمد متولي

تقدمت هيئة الدفاع عن إسلام حسن، المتهم فى أحداث حرق مقر حزب الغد بوسط القاهرة، بطعن أمام محكمة النقض، للمطالبة بإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضده من محكمة جنايات الجيزة، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية مغاير لصاحبة حكم الإدانة.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، المُنعقدة بأكاديمية الشرطة، فى جلسة 28 أبريل الماضى، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، حكما بإدانة المتهم بالتورط فى الحادث ومن ثم عاقبته بالسجن المؤبد.

ونسب أمر الإحالة إلى المتهمين أنهم بتاريخ 22 يناير عام 2013، أشعلوا النيران عمدًا فى مقر حزب غد الثورة، بأن سكبوا مواد محفزة على الاشتعال بالمبنى غير المأهول بالسكان، وأشعلوا النيران فيه، كما سرقوا منقولات من المبنى، وأضروا عمدًا بأموال الغير، واحتجزوا 3 عاملين بالمكان دون وجه حق حتى لا يعوقوا تنفيذ مخططهم الإجرامى.