متهم بقتل طليقته: "طلبت منها متجبش رجالة فى البيت وحاولت طعنى فقتلتها"

كتب ــ عامر مصطفى

اعترف المتهم بارتكاب واقعة قتل زوجته السابقة لشكه فى سلوكها، مؤكداً أمام نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المسشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول للنيابات، أنه أنجب من المجنى عليها 3 أولاد، وهى قريبة له وفى إحدى المرات رفضت الوقوف بجانبه وقت احتياج المال، فقام بتطليقها.

وقال المتهم ويدعى "حسن.م"، 30 سنة، فى تحقيقات النيابة بعد القبض عليه أنه تزوج المجنى عليها منذ ما يقرب من 11 عاما، أنجب خلال تلك الفترة 3 أبناء، وأن المجنى عليها ابنة عمه، وكانا سعيدين طوال فترة الزواج، إلا أنه فى إحدى المرات طلب منه أن تبيع الذهب الخاص بها، وذلك بعد أزمة مالية عصفت بحياته.

وأشار المتهم أن طفلتها الصغيرة أكدت له أن أحد الأشخاص جاء إلى المنزل وجلس مع والدتها، مما جعله يطلب منها ألا تجلب رجالا، وطلبت رحيلها من المنزل، كما أننى طلبت أخذ أولادى وحدثت بيننا مشادة كلامية حاولت على إثرها التعدى علي بسكين، إلا أن تفاديت الضربات ووجهت طعنتين لها ما أدى لمقتلها.

وكشفت تحريات المباحث قيام المتهم بقتل المجنى عليها باستخدام سلاح أبيض وذلك بناء علي نية مسبقة لقتلها لشكه في سلوكها، وتبين تقرير الطب الشرعي أنه بالكشف الظاهرى للمجني عليها تبين أنها مصابة بطعنتين بالطن وهما حيوية ذات طبيعة طعنية حدثت من جسم أو أجسام صلبة.