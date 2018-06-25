مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا ترتفع فى مايو

رويترز

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مايو مع تسجيل المبيعات فى جنوب البلاد أعلى مستوى لها في حوالى 11 عاما.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين إن مبيعات المنازل الجديدة قفزت 6.7 بالمئة إلى معدل سنوي بلغ 689 ألف وحدة الشهر الماضى.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز ِآراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التى تشكل حوالي 11 بالمئة من مبيعات سوق المساكن، بنسبة 0.7 بالمئة فقط إلى وتيرة سنوية قدرها 667 ألف وحدة في مايو.

وعلى أساس سنوى، قفزت مبيعات المنازل الجديدة 14.1 بالمئة.