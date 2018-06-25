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الإثنين، 25 يونيو 2018 08:26 ص
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كوريا الجنوبية تستعد لإرسال دفعة من عناصر "وحدة الأخ" العسكرية للإمارات

الإثنين، 25 يونيو 2018 08:03 ص
كوريا الجنوبية تستعد لإرسال دفعة من عناصر "وحدة الأخ" العسكرية للإمارات الجيش الكورى - أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلن الجيش الكورى الجنوبى اليوم الأحد عن استعداده لإرسال الدفعة الـ14 لـ"وحدة الأخ" المتمركزة فى الإمارات العربية المتحدة مجهزين بأحدث المعدات الحربية المسماة بـ "وارير بلاتفوم" (منصة المحارب) " .

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن "وارير بلاتفوم" تتكون من 18 نوعا من المعدات العسكرية منها خوذة مضادة للرصاص من عيار 9 ملم ومسدس مطور بـ3 مضافات من دقة الاصابة وعدسات مكبرة وعدسات تحديد الهدف والزى العسكرى المطور وسترة مضادة للرصاص .

وتخطط القوات البرية لتزويد "وارير بلاتفوم" المحسنة أولا إلى عناصر الدفعة الـ 14 ومن ثم تزويدها تدريجبا لبقية الجنود .

وتقيم القوات البرية بعد ظهر اليوم حفل توديع 125 جنديا وضابطا يمثلون الدفعة الـ14 لوحدة الاخ والذين يتجهون الى الامارات فى ميدان فريق دعم السلام فى العالم بحضور افراد أسرهم ومسئولى الجيش برئاسة القائد العام للقوات البرية كيم يونج وو.

 


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