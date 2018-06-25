قيادى فلسطينى: زيارة كوشنر لإسرائيل جاءت لتمرير "صفقة القرن المشبوهة"

موسكو (أ ش أ)

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبويوسف أن زيارة كبير مساعدى البيت الأبيض جاريد كوشنر لإسرائيل جاءت لتمرير "صفقة القرن المشبوهة" التى ترتكز على تصفية القضية الفلسطينية.

وقال أبويوسف - فى تصريح خاص لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، "زيارة كوشنر إلى إسرائيل تهدف لتمرير صفقة القرن المشبوهة التى ترتكز لتصفية القضية الفلسطينية، لذلك لا لقاءات مع موفدى الإدارة الأمريكية مع التأكيد على رفضنا لأى مساس بحقوق شعبنا الفلسطينى سواء فيما يتعلق بمدينة القدس أو قضية اللاجئين وحق العودة".

وأضاف :"الإدارة الأمريكية راهنت على ترسيخ حل إقليمى بعيد عن الجانب الفلسطينى لكن الموقف الأردنى كان واضحا تماما إزاء ذلك ، والمواقف السعودية والإماراتية عبر الحديث عن دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

واعتبر أبويوسف أن "صفقة القرن فشلت لاسيما أنها ابتعدت عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى من أجل زعزعة الأمن فى المنطقة.

وترتكز "صفقة القرن" على مسألة قبول الفلسطينيين بأبوديس عاصمة لدولتهم بدلا من القدس الشرقية مقابل انسحاب إسرائيل من نحو 5 قرى وأحياء عربية شرقى القدس وشماليها لتصبح المدينة القديمة بين يدى الحكومة الإسرائيلية ، كما أن وادى الأردن سيكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة علاوة على أن الدولة الفلسطينية ستكون من دون جيش ومنزوعة السلاح ومن دون أى أسلحة ثقيلة بالإضافة إلى تشكيل خطة اقتصادية لإعادة إعمار قطاع غزة.