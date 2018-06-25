قاضى المعارضات يقرر تجديد حبس عاطل ذبح آخر فى مشاجرة بحلوان 15 يوما

كتب على عبد الرحمن

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بذبح آخر فى مشاجرة بينهما بمنطقة كفر العلو، كما جدد أيضا بحبس 4 من أهالى المجنى عليه 15 يوما، على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بحرق منزل الجانى.

تلقى العميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة حلوان، اخطارا من المستشفى العام يفيد بوصول جثة "ا.س"، عامل، مصابا بجرح قطعى فى الرقبة إثر مشاجرة مع الجيران.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين عائلة الضحية وأخرى بسبب خلافات سابقة بينهما، ذبح على إثرها "ا.م" عاطل المجنى عليه بسلاح أبيض، مما استدعى أهلية المجنى عليه بإشعال النيران فى منزل الجانى.

وبتكثيف الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، و4 متهمين بحرق منزله، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، التى أمرت بحبسهم أربعة أيام جددها قاضى المعارضات اليوم.