فيديو.. وزير التنمية المحلية: نحمل على عاتقنا مشاكل المواطنين بالمحافظات

كتب سيد الخلفاوى ومحمود عثمان

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية أن الوزارة تحمل علي عاتقها مشاكل المواطنين بالمحافظات فى كل المجالات.

وأشار الوزير إلى أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة وكافة الوزارات المعنية ومتابعة المحافظات لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عليها.

جاء ذلك في أول مشاركة للواء محمود شعراوي في اجتماع للجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني عقب توليه المسئولية بحضور اعضاء اللجنة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية علي رأسهم اللواء علي عبدالمولي مستشار الوزير للشئون القانونية واللواء حمدي الجزار مستشار الوزير لمجلس النواب واللواء محمود رمضان مستشار الوزير وعضو لجنة استرداد اراضي الدولة.

وأضاف اللواء محمود شعراوى إنه حرص على المشاركة فى تلك الجلسة للتعرف بصورة مباشرة مع أعضاء اللجنة وإزالة أي حواجز.

وقال شعراوى إنه يلتقى بصورة يومية مع الكثير من أعضاء مجلس النواب في مكتبه لبحث مشاكل النواب فى دوائرهم والعمل علي حلها ، وأوضح الوزير أن لقاءه واستقباله للنواب هو واجب وفرض لأسباب كثيرة منها أن النائب هو العين الواقعية للشعب والحكومة في المحافظات ، مضيفاً ان النواب ينقلون بنظرة واقعية كافة الشكاوي والمشاكل الخاصة بالمواطنين في المحافظات خاصة انهم يتواجدون بين المواطنين ويقومون بجولات في دوائرهم.

وأكد اللواء محمود شعراوي علي توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتواصل والتعاون مع مجلس النواب لتحقيق التكامل والتجانس المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتقديم أفضل خدمة للمواطنين بكافة المحافظات لأن هذا ما تسعي إليه الحكومة.

وشدد الوزير على أن الهدف للحكومة ومجلس النواب واحدة وهى تحقيق مصلحة المواطن.

وقال وزير التنمية المحلية إنه بعد دراسته لعدد كبير من الملفات الخاصة بالوزارة لابد من تحقيق التلاحم والتجرد عن كل شيء لمساعدة المواطن المصرى فى تحقيق حياة كريمة وتتوافر فيها أبسط أموره ومتطلباته.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أهمية المشاركة الفعالة للمواطن فى مساعدة الحكومة والمحافظة لحل المشاكل إلى تواجه بصورة سريعة وفعالة وتنمية هذه الثقافة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير أن الرئيس وجه من قبل بوجود مجالس أمناء بكل محافظة لمساعدة المحافظين فى عملهم حتى يتم انتخاب مجالس محلية.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية قانون الإدارة المحلية لتحقيق العدالة واللامركزية فى المحافظات ، وبعد إقراره سيتم إجراء انتخابات المحليات لتكتمل الحياة السياسية فى المحليات وتحقيق معدلات تنمية بصورة أسرع.

وقال الوزير إن مشكلة القمامة فى غاية الأهمية وتفاقمت خلال الفترة الماضية بصورة تؤثر علي المواطنين في المحافظات، وأوضح الوزير أن كافة وزراء التنمية المحلية قاموا بدورهم في هذا الشأن وسوف نكمل المسيرة ولن نبدأ من جديد وسنبدأ من حيث انتهوا.

وتابع الوزير : هنكمل الدراسات وفِي القريب العاجل هيكون هناك تغيير واضح في هذا الملف على أرض الواقع.

وأشار الوزيرإلى أنه فيما يخص ملف الميزانية الخاصة بالمحافظات فلابد أن نعمل على تعظيم الموارد بكل محافظة خلال الفترة المقبلة لأن الدولة تعطى المحافظات على قدر استطاعتها.

وشدد الوزير علي ضرورة ان يكون لنا جميعاً دور في تعظيم وزيادة الموارد بكل محافظة .

وقال اللواء محمود شعراوي إن القطاع الخاص له دور مهم خلال الفترة القادمة في المحافظات لتعظيم الموارد وزيادتها لتحقيق مصلحة المواطن والتحام الحكومة مع القطاع الخاص في كافة المحافظات .

وأضاف الوزير أن العدالة الاجتماعية في أكثر من 4700 قرية بالمحافظات على رأس أولوياته لتغطيتها بالصرف الصحي والمياه ، مضيفاً ان الحكومة لديها خطة واضحة في هذا الشأن ولابد من تعاون القطاع الخاص والجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني في هذا الملف لتحقيق نقلة في حياة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة القري المحرومة من تلك الخدمات.

وتابع الوزير : الخطة الاستثمارية ومساعدة المحافظين في تنفيذها ولابد ان تتم بالصورة الأمثل ستكون ايضا علي رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة .

واكد الوزير علي ان أهمية قطاع التفتيش والرقابة بوازرة التنمية المحلية والدور الذي سيقوم به خلال الفترة المقبلة لفحص شكاوي المواطنين وحلها والتواصل بصورة مباشرة مع المواطنين وإعطاءهم الرد علي الشكاوى.