فورين بوليسى: على واشنطن مساعدة بيونج يانج لتحويل "النووى" للإستخدام المدني

كتبت: إنجى مجدى

قالت مجلة فورين بوليسى أن أفضل خطوة نحو تعزيز الخطوة الكبيرة التى أحرزها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن الملف النووى لكوريا الشمالية، هى أن تقوم كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بمساعدة بيونج يانج لتحويل منشآتها النووية العسكرية وبرنامج الصواريخ إلى الإستخدام المدنى بدلا من نزع السلاح النووى كاملا.

ورأت المجلة الأمريكية فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الاثنين، أن نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية كاملا هو هدف بعيد المنال. وأضافت أن بيونج يانج سوف تصر بالتأكيد على الحفاظ على البرامج المدنية، لأنها كانت تشدد قبلا أن هذه البرامج هى حق سيادى وليس لواشنطن أن تختار منحه أو وقفه.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن كلا من كوريا الجنوبية واليابان تستمتعا بمنافع نووية مدنية وبرامج فضاء. وبالنسبة لكوريا الشمالية، فإن ذلك يعنى أنه بدلا من القنابل فإن هذه المنشآت يمكن أن توفر لها إستخدامات الطاقة النووية فى الأغراض الطبية والحصول على الكهرباء. وبدلا من الصواريخ، فإنها يمكنها العمل على برنامج فضاء سلمى لإطلاق أقمار إصطناعية لأغراض المناخ وجهود الإغاثة فى الأزمات الطبيعية.