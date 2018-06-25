غدا.. إطلاق نظام للتعاون الإقليمى لشرطة مكافحة الجريمة عبر الحدود غرب أفريقيا

أبيدجان (أ ش أ)

تطلق 16 دولة من منطقة غرب أفريقيا، غدا الثلاثاء، نظاما للتعاون الإقليمى للشرطة لمكافحة الجريمة عبر الحدود فى المنطقة.

وأعلن مسئولون أمنيون إقليميون - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم (الاثنين) - أنه من المقرر إطلاق نظام للمعلومات الشرطية لغرب أفريقيا (سيباو) وهو منصة إلكترونية لتبادل البيانات بين أجهزة الأمن الوطنية والذى سيكون متصلا أيضا بالانتربول، رسميا غدا الثلاثاء (26 يونيو الجاري) فى الدول الأعضاء الخمس عشرة للمجتمع الاقتصادى لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) بالإضافة إلى موريتانيا وذلك خلال اجتماع لوزراء المعنيين بالأمن فى الدول الست عشرة والذى عقد فى عاصمة "كوت ديفوار" (أبيدجان).

وأضاف الراديو أن "سيباو" الممول بالكامل من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى مكافحة العديد من الجماعات الإرهابية النشطة فى جميع أنحاء المنطقة والتى يتم تمويلها فى كثير من الأحيان عن طريق الاتجار.

من جانبه، قال "يورجن ستوك" الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" إن الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر والسلع المختلفة يمثل أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويا (6ر2 مليار يورو) فى غرب أفريقيا.

بدوره، أكد "يوسف كويلتيه" المدير العام للشرطة الوطنية فى كوت ديفوار أن "سيباو" سيكون أداة أساسية للأمن فى غرب أفريقيا لأن الإرهاب والجريمة العابرة للحدود يمثلان تهديدات متزايدة لاستقرار دول المنطقة وأمنها على المستوى العالمى.

وأوضح الجنرال "فرانسيس بهانزين" مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن فى "الإيكواس" أن الأجهزة الأمنية لدول غرب أفريقيا لا تتعاون بما فيه الكفاية حتى الآن وهم يتنافسون، كما حث قادتهم على تغيير موقفهم.