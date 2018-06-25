غادة والى تعلن غدا نتائج المرصد الإعلامى للمشاهد المرفوضة بالدراما

كتب مدحت وهبة

تعقد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، غدا الثلاثاء مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج المرصد الإعلامى للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2018، إضافة إلى تكريم الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد التدخين والمخدرات وكذلك التى تناولت الظاهرة بشكل إيجابى، من خلال طرح المشكلة وتداعياتها المختلفة والأضرار الناتجة عن الإدمان، أو الامتناع عن المشاهد التعليمية لعملية التعاطى.

وسيشهد اللقاء كل من مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وكبار منتجى الأعمال الدرامية والنقاد والفنانين.