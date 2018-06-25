ضبط 4 متهمين بحوزتهم 53 طربة مخدر الحشيش بقصد الاتجار بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على 4 متهمين وبحوزتهم 53 طربة من مخدر الحشيش بقصد الإتجار وسيارة يتم استخدامها فى بيع المخدر و4 هواتف محمولة للاتصال بعملائهم.

وكانت المعلومات التى وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد أفادت بحيازة المتهمين والسابق ضبطهم فى عدة قضايا جنائية لكمية كبيرة من المواد المخدرة وأنهم فى طريقهم لبيعها لعملائهم، وبعد التأكد من صحة التحريات تم تقنين الإجراءات وتم إلقاء القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترف المتهمون بحيازة المخدر بقصد الاتجار وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.