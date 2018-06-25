ضبط 162 متهما بحوزتهم 178 قطعة سلاح نارى فى حملة اليوم الواحد بالمحافظات

كتب ــ دينا الحسينى

شن قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وتم ضبط 162 متهما وبحوزتهم 178 قطعة سلاح نارى.

وأسفرت الجهود خلال يوم 24 الجارى عن ضبط عدد 178 قطعة سلاح بحوزة 162 متهما، وضبط 31 بندقية آلية وبندقية رصاص و40 بندقية خرطوش و 16 طبنجة و90 فرد محلى الصنع و293 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة و12 خزينة لأسلحة نارية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، والعرض على النيابات المختصة.