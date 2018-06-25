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الإثنين، 25 يونيو 2018 03:02 م
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ضبط 162 متهما بحوزتهم 178 قطعة سلاح نارى فى حملة اليوم الواحد بالمحافظات

الإثنين، 25 يونيو 2018 01:55 م
ضبط 162 متهما بحوزتهم 178 قطعة سلاح نارى فى حملة اليوم الواحد بالمحافظات أسلحة نارية- أرشيفية
كتب ــ دينا الحسينى
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شن قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية  بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وتم ضبط 162 متهما وبحوزتهم 178 قطعة سلاح نارى.

 

وأسفرت الجهود خلال يوم 24 الجارى عن ضبط عدد 178 قطعة سلاح بحوزة 162 متهما، وضبط 31 بندقية آلية وبندقية رصاص و40 بندقية خرطوش و 16 طبنجة و90  فرد محلى الصنع و293 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة و12 خزينة لأسلحة نارية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، والعرض على النيابات المختصة.


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